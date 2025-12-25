ТСН у соціальних мережах

У Києві та низці областей повітряна тривога: яка загроза

Через загрозу удару безпілотниками слід перебувати в укриттях.

Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН

У Києві та низці областей 25 грудня оголошена повітряна тривога. Є загроза БпЛА.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Як інформують Повітряні сили:

  • безпілотники на півночі Київщини з Київського водосховища курс на південь

  • в напрямку Вишгорода та Києва;

  • БпЛА на Чернігівщині в районі н.п. Березна, в напрямку Чернігова.

