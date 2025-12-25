- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 76
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві та низці областей повітряна тривога: яка загроза
Через загрозу удару безпілотниками слід перебувати в укриттях.
У Києві та низці областей 25 грудня оголошена повітряна тривога. Є загроза БпЛА.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Як інформують Повітряні сили:
безпілотники на півночі Київщини з Київського водосховища курс на південь
в напрямку Вишгорода та Києва;
БпЛА на Чернігівщині в районі н.п. Березна, в напрямку Чернігова.