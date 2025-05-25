ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
423
Час на прочитання
1 хв

У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: що летить

У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу балістичного удару.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН.ua

У Києві вдень 25 травня вкотре оголосили повітряну тривогу через загрозу від балістики. Сирени також звучать у низці інших областей.

Про це повідомили у Повітряних силах.

«Увага! Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу!», — йдеться у повідомленні.

Також стало відомо, що КАБи направляються на Сумщину та Донеччину.

Нагадаємо, у ніч проти 25 травня Росія вдруге за дві доби масовано атакувала Україну з повітря. Окупанти випустили 367 засобів повітряного нападу — різні типи ракет і дрони-камікадзе. Вибухи пролунали в Києві, Харкові, Сумах, Конотопі, Тернополі, Миколаєві, Одесі, Чернігові, Запорізькій та Житомирській областях. На Житомирщині загинуло троє дітей. Це вже другий масований обстріл за дві доби. Як відпрацювала ППО — повідомили Повітряні сили.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie