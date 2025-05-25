У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: що летить

Повітряна тривога / © ТСН.ua

Реклама

У Києві вдень 25 травня вкотре оголосили повітряну тривогу через загрозу від балістики. Сирени також звучать у низці інших областей.

Про це повідомили у Повітряних силах.

«Увага! Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу!», — йдеться у повідомленні.

Реклама

Також стало відомо, що КАБи направляються на Сумщину та Донеччину.

Нагадаємо, у ніч проти 25 травня Росія вдруге за дві доби масовано атакувала Україну з повітря. Окупанти випустили 367 засобів повітряного нападу — різні типи ракет і дрони-камікадзе. Вибухи пролунали в Києві, Харкові, Сумах, Конотопі, Тернополі, Миколаєві, Одесі, Чернігові, Запорізькій та Житомирській областях. На Житомирщині загинуло троє дітей. Це вже другий масований обстріл за дві доби. Як відпрацювала ППО — повідомили Повітряні сили.