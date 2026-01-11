- Дата публікації
-
У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: яка загроза
В бік столиці та низки областей рухаються ворожі дрони.
Доповнено додатковими матеріалами
У Києві та низці регіонів України оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників.
Про це повідомили у пресслужбі КМДА у Telegram.
«У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!», — йдеться у повідомленні.
У Київській міській військовій адміністрації наголосили, якщо є проблеми з доступом до укриття, або звернення через «Київ Цифровий» залишилося без відповіді, потрібно повідомити @KyivShelterBot.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Україну в ніч проти 11 січня ворог атакував безпілотниками типу Shahed.