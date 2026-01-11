ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
191
Час на прочитання
1 хв

У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: яка загроза

В бік столиці та низки областей рухаються ворожі дрони.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © tsn.ua

Доповнено додатковими матеріалами

У Києві та низці регіонів України оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників.

Про це повідомили у пресслужбі КМДА у Telegram.

«У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!», — йдеться у повідомленні.

У Київській міській військовій адміністрації наголосили, якщо є проблеми з доступом до укриття, або звернення через «Київ Цифровий» залишилося без відповіді, потрібно повідомити @KyivShelterBot.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Україну в ніч проти 11 січня ворог атакував безпілотниками типу Shahed.

Дата публікації
Кількість переглядів
191
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie