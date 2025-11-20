ТСН у соціальних мережах

У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: яка є загроза

У Києві оголошено повітряну тривогу. Україна під загрозою балістики та масованої атаки БпЛА.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН

Доповнено додатковими матеріалами

У четвер, 20 листопада 2025 року, в Києві та низці центральних, східних і північних областей України оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

Повітряні Сили ЗС України попереджають про комбіновану загрозу: застосування балістичного озброєння та масований рух ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА).

Станом на 19:07 мапа повітряної тривоги має такий вигляд:

Карта повітряної тривоги. / © Скріншот

Карта повітряної тривоги. / © Скріншот

Рух ударних БпЛА

Протягом вечора фіксується активний рух кількох груп ворожих ударних безпілотників за різними напрямками:

  • БпЛА на сході Сумщини рухаються курсом на Лебедин.

  • Безпілотники, зафіксовані на півночі Полтавщини, прямують курсом на Диканьку та Полтаву.

  • Група БпЛА, що знаходиться на сході Дніпропетровщини та півдні Харківщини, курсує у напрямку Павлограда.

  • Крім того, о 18:59 було зафіксовано рух БпЛА з Курської області РФ, які прямують курсом на Суми.

Також повідомлялося, аварійно-пошукові роботи на місці удару по будинку у Тернополі тривають другу добу. За цей час розібрано 880 кв. м зруйнованих конструкцій і вивезено 370 тонн будівельних уламків.

Раніше у ДСНС розповіли про неймовірний порятунок 20-річного хлопця, який опинився під завалами будинку у Тернополі. Надзвичайники визнають: те, що потерпілому вдалося вижити, — справжнє диво.

