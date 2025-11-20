- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 580
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: яка є загроза
У Києві оголошено повітряну тривогу. Україна під загрозою балістики та масованої атаки БпЛА.
У четвер, 20 листопада 2025 року, в Києві та низці центральних, східних і північних областей України оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
Повітряні Сили ЗС України попереджають про комбіновану загрозу: застосування балістичного озброєння та масований рух ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА).
Станом на 19:07 мапа повітряної тривоги має такий вигляд:
Рух ударних БпЛА
Протягом вечора фіксується активний рух кількох груп ворожих ударних безпілотників за різними напрямками:
БпЛА на сході Сумщини рухаються курсом на Лебедин.
Безпілотники, зафіксовані на півночі Полтавщини, прямують курсом на Диканьку та Полтаву.
Група БпЛА, що знаходиться на сході Дніпропетровщини та півдні Харківщини, курсує у напрямку Павлограда.
Крім того, о 18:59 було зафіксовано рух БпЛА з Курської області РФ, які прямують курсом на Суми.
Також повідомлялося, аварійно-пошукові роботи на місці удару по будинку у Тернополі тривають другу добу. За цей час розібрано 880 кв. м зруйнованих конструкцій і вивезено 370 тонн будівельних уламків.
Раніше у ДСНС розповіли про неймовірний порятунок 20-річного хлопця, який опинився під завалами будинку у Тернополі. Надзвичайники визнають: те, що потерпілому вдалося вижити, — справжнє диво.