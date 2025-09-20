У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу

Повітряна тривога / © ТСН

Вранці у Києві та низці областей України оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотних літальних апаратів.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ у Telegram.

«Шахед курсом на Київ з півночі.», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Російські війська атакували Україну 579 дронами, вісьмома балістичними та 32 крилатими ракетами типу Х-101. Сили протиповітряної оборони змогли збити 552 безпілотники, дві балістичні ракети й 29 крилатих.