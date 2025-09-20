ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
174
Час на прочитання
1 хв

У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу

У Повітряних силах попередили про загрозу безпілотників

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН

Вранці у Києві та низці областей України оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотних літальних апаратів.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ у Telegram.

«Шахед курсом на Київ з півночі.», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Російські війська атакували Україну 579 дронами, вісьмома балістичними та 32 крилатими ракетами типу Х-101. Сили протиповітряної оборони змогли збити 552 безпілотники, дві балістичні ракети й 29 крилатих.

Дата публікації
Кількість переглядів
174
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie