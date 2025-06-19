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- Київ
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У Києві та низці областей оголошено тривогу
Військові попередили про загрозу російської балістики.
Зранку 19 червня у Києві та низці областей на півночі та сході оголошено тривогу. Є загроза балістики.
Про це повідомило Командування Повітряних сил.
“Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку”, - наголосили військові.
Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про її закінчення. Також не забувайте про правило "двох стін". Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.
Як повідомлялося, цієї ночі Україну атакували безпілотники. У низці областей було оголошено повітряну тривогу. Зокрема, у Запоріжжі сталися сильні вибухи.
ПС у звіті повідомили, що військові РФ атакували Україну 104-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Протиповітряна оборона знищила 88 дронів.