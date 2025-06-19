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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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У Києві та низці областей оголошено тривогу

Військові попередили про загрозу російської балістики.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Повітряна тривога в Києві.

Повітряна тривога в Києві. / © Associated Press

Зранку 19 червня у Києві та низці областей на півночі та сході оголошено тривогу. Є загроза балістики.

Про це повідомило Командування Повітряних сил.

“Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку”, - наголосили військові.

Мапа тривог станом на ранок 19 червня.

Мапа тривог станом на ранок 19 червня.

Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про її закінчення. Також не забувайте про правило "двох стін". Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.

Як повідомлялося, цієї ночі Україну атакували безпілотники. У низці областей було оголошено повітряну тривогу. Зокрема, у Запоріжжі сталися сильні вибухи.

ПС у звіті повідомили, що військові РФ атакували Україну 104-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Протиповітряна оборона знищила 88 дронів.

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