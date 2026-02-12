- Дата публікації
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу — що загрожує
Стало відомо про загрозу балістики в Києві та областях, де оголошено тривогу.
Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку існує для Києва та деяких областей України.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
В КМДА також закликали мешканців терміново пройти до укриттів цивільного захисту.
Окрім столиці, під загрозою атаки опинилася Сумщина, Полтавщина.
«Швидкісна ціль на Сумщині, курсом на Полтавщину!» — повідомляють Повітряні сили ЗС України.
«БпЛА на межі Київщини/ Вінниччини/Житомирщини, курс західний. БпЛА з Черкащини, курсом на Київщину (Білоцерківський район)», — додають там.
О 19:42 в Сумах пролунав вибух. Про це повідомили місцеві жителі.
Нагадаємо, вдень 12 лютого в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Тоді монітори писали про пуск «Орешніка».