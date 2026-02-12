Загроза балістики / © ТСН

Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку існує для Києва та деяких областей України.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

В КМДА також закликали мешканців терміново пройти до укриттів цивільного захисту.

Окрім столиці, під загрозою атаки опинилася Сумщина, Полтавщина.

«Швидкісна ціль на Сумщині, курсом на Полтавщину!» — повідомляють Повітряні сили ЗС України.

«БпЛА на межі Київщини/ Вінниччини/Житомирщини, курс західний. БпЛА з Черкащини, курсом на Київщину (Білоцерківський район)», — додають там.

О 19:42 в Сумах пролунав вибух. Про це повідомили місцеві жителі.

Нагадаємо, вдень 12 лютого в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Тоді монітори писали про пуск «Орешніка».