Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
- 374
Час на прочитання
- 1 хв
У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: загроза балістичних ударів
У ніч проти 5 листопада у Києві та низці областей пролунала повітряна тривога через загрозу застосування балістичного озброєння.
У ніч проти 5 листопада близько 04:20 у столиці України та низці областей знову пролунали сирени повітряної тривоги. Влада попереджає про можливе застосування балістичного озброєння. Мешканців закликають негайно пройти до найближчих укриттів цивільного захисту та залишатися там до відбою.
Станом на зараз сигнал тривоги також діє у низці центральних і східних областей. Зокрема, тривога оголошена у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.
Місцева влада наголошує: під час оголошення загрози балістики час підльоту ракети може бути мінімальним, тому важливо не зволікати та одразу йти в укриття.
Також громадян просять не фотографувати та не знімати на відео роботу сил протиповітряної оборони, а також не публікувати дані про місця можливих влучань — така інформація допомагає ворогу коригувати удари.
Залишайтеся в укриттях, зберігайте спокій та дотримуйтеся вказівок офіційних джерел.