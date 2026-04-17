У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: що летить

Повітряна тривога

У Києві та низці областей України 17 квітня лунає повітряна тривога.

Про це повідомили в КМВА.

«Просимо всіх мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги», — йдеться в повідомленні.

Мапа тривог / © Фото з відкритих джерел

Росія обстрілює мирні міста України — останні новини

Нагадаємо, 17 квітня посеред дня РФ вгатила по двох обласних центрах. У Харкові «приліт» стався у промисловій зоні Холодногірського району та у приватному секторі Київського району. Минулося без потерпілих.

Водночас у Запоріжжі дрони пошкодили будинок. Виникла пожежа. Зокрема, загорілися будівлі та автомобілі.