У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: що летить
Влада закликає перебувати в безпечних місцях.
У Києві та низці областей України 17 квітня лунає повітряна тривога.
Про це повідомили в КМВА.
«Просимо всіх мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 17 квітня посеред дня РФ вгатила по двох обласних центрах. У Харкові «приліт» стався у промисловій зоні Холодногірського району та у приватному секторі Київського району. Минулося без потерпілих.
Водночас у Запоріжжі дрони пошкодили будинок. Виникла пожежа. Зокрема, загорілися будівлі та автомобілі.