У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: що летить

Повітряна тривога / © ТСН.ua

У Києві та низці областей України 9 січня лунає повітряна тривога через загрозу ворожих БПлА.

Про це повідомили в КМДА.

Мапа повітряних тривог / © Фото з відкритих джерел

У ПС України зазначили про рух ворожих БпЛА на Київ із заходу.

Також БпЛА на заході та півночі від Запоріжжя, курс на захід та північ та БпЛА на Запоріжжя з півдня.

На півночі від Харкова зафіксовано розвідувальні БпЛА противника.

«Вони можуть бути навідниками ворожих засобів ураження! Залучено засоби для їх збиття» — наголосили в ПС України.

Нагадаємо, Києві внаслідок ворожого удару в ніч проти 9 січня загинуло четверо осіб, а 25 дістали поранення. Жертвами стали троє мешканців житлового комплексу у Дніпровському районі, а також 56-річний працівник екстреної медичної допомоги, який приїхав рятувати людей у Дарницькому районі.

Також у ніч проти 9 січня Росія атакувала Львівську громаду і в селищі Рудно влучила по об’єкту критичної інфраструктури.

В селищі ударною хвилею вибило автоматичну систему безпеки газу. З міркувань безпеки газопостачання тимчасово припинили для 376 абонентів.