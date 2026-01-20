- Дата публікації
У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: п’ята за добу – мапа
Група безпілотників курсом на Київ!
Доповнено додатковими матеріалами
У Києві та низці областей у вівторок, 20 січня, станом на 15:08 оголошена повітряна тривога. У столиці це вже п’ята тривога за добу.
Про це повідомляє КМДА у Telegram.
Повітряні сили повідомляють про загрозу ворожих безпілотників.
«Група БпЛА курсом на Київ! …Швидкісна ціль через Херсонщину! Далі у напрямку Миколаєва!» — йдеться у повідомленні ПС.
Просимо всіх мешканців регіонів, де оголошена тривога, терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!
Нагадаємо, у ніч проти 20 січня, а потім і зранку ворог завдав по столиці комбінований удар: уламки пошкодили школу та будинки, палали автівки.