Київ
376
У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: п’ята за добу – мапа

Група безпілотників курсом на Київ!

Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Повітряна тривога

Повітряна тривога

Доповнено додатковими матеріалами

У Києві та низці областей у вівторок, 20 січня, станом на 15:08 оголошена повітряна тривога. У столиці це вже п’ята тривога за добу.

Про це повідомляє КМДА у Telegram.

Повітряні сили повідомляють про загрозу ворожих безпілотників.

«Група БпЛА курсом на Київ! …Швидкісна ціль через Херсонщину! Далі у напрямку Миколаєва!» — йдеться у повідомленні ПС.

Просимо всіх мешканців регіонів, де оголошена тривога, терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!

Мапа тривог вдень 20 січня / © alerts.in.ua

Мапа тривог вдень 20 січня / © alerts.in.ua

Нагадаємо, у ніч проти 20 січня, а потім і зранку ворог завдав по столиці комбінований удар: уламки пошкодили школу та будинки, палали автівки.

