Київ
256
У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: яка загроза

Моніторингові канали повідомляють про загрозу ворожих безпілотників.

Світлана Несчетна
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © Getty Images

У Києві та низці областей у вівторок, 20 січня, станом на 12:20 оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє КМДА у Telegram.

Моніторингові канали повідомляють про загрозу ворожих безпілотників.

Просимо всіх мешканців регіонів, де оголошена тривога, терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!

Нагадаємо, у ніч проти 20 січня та зранку Росія завдала по Києву комбінований удар: уламки пошкодили школу та будинки, палали автівки.

256
