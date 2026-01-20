- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 256
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: яка загроза
Моніторингові канали повідомляють про загрозу ворожих безпілотників.
У Києві та низці областей у вівторок, 20 січня, станом на 12:20 оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє КМДА у Telegram.
Моніторингові канали повідомляють про загрозу ворожих безпілотників.
Просимо всіх мешканців регіонів, де оголошена тривога, терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!
Нагадаємо, у ніч проти 20 січня та зранку Росія завдала по Києву комбінований удар: уламки пошкодили школу та будинки, палали автівки.