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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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782
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У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: яка загроза

Влада закликає перебувати у безпечних місцях.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Тривога

Тривога / © ТСН.ua

У Києві та низці областей України 11 липня лунає повітряна тривога.

Про це повідомили в КМВА.

«У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА», — йдеться в повідомленні.

У Повітряних Силах України також повідомили про загрозу ударних БпЛА.

Повітряна тривога також лунає у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Луганській, Київській, Херсонській, Кіовоградській, Одеській, Житомирській Черкаській областях, а також АР Крим.

/ © Фото з відкритих джерел

© Фото з відкритих джерел

Нагадаємо, станом на ранок 11 липня ЗСУ знищили 1 031 620 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1040 військових.

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