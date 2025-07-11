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У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: яка загроза
Влада закликає перебувати у безпечних місцях.
У Києві та низці областей України 11 липня лунає повітряна тривога.
Про це повідомили в КМВА.
«У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА», — йдеться в повідомленні.
У Повітряних Силах України також повідомили про загрозу ударних БпЛА.
Повітряна тривога також лунає у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Луганській, Київській, Херсонській, Кіовоградській, Одеській, Житомирській Черкаській областях, а також АР Крим.
Нагадаємо, станом на ранок 11 липня ЗСУ знищили 1 031 620 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1040 військових.