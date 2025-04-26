У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога

Ворог знову атакує Україну ударними дронами / © ТСН.ua

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Сьогодні, 26 квітня, у Києві та східних областях оголошена повітряна тривога через ворожі безпілотники.

Про це повідомили у КМВА.

«УВАГА! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту», — йдеться у повідомленні.

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Тим часом у Сумській області вже гримлять вибухи.

Нагадаємо, що у Харкові після атаки дронів спалахнуло цивільне підприємство.