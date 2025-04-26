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У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога
Пройдіть до найближчого укриття.
Сьогодні, 26 квітня, у Києві та східних областях оголошена повітряна тривога через ворожі безпілотники.
Про це повідомили у КМВА.
«УВАГА! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту», — йдеться у повідомленні.
Тим часом у Сумській області вже гримлять вибухи.
Нагадаємо, що у Харкові після атаки дронів спалахнуло цивільне підприємство.