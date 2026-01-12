У Києві та області лунає повітряна тривога: що летить

Повітряна тривога / © tsn.ua

У Києві та низці областей 12 січня лунає повітряна тривога через загрозу шахедів.

Про це повідомили у пресслужбі КМДА у Telegram.

«УВАГА! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту! , — йдеться у повідомленні.

У Повітряному просторі повідомили, що летить Шахед курсом на Бориспіль.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що нічна атака на Київ 12 січня призвела до пожежі та пошкоджень у Солом’янському районі. Вибухова хвиля вибила вікна в житловому будинку, закладах освіти, потрощено автомобілі.