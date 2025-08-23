ТСН у соціальних мережах

1482
1 хв

У Києві та двох областях оголошена повітряна тривога, лунають потужні вибухи: що відомо

Повітряні сили попередили про загрозу безпілотників.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
У Києві лунають вибухи

У Києві лунають вибухи / © ТСН.ua

Доповнено додатковими матеріалами

У Києві, Київській та Чернігівській областях у суботу, 23 серпня, станом на 9:58 лунає повітряна тривога.

Про це повідомили Повітряні сили у Telegram та попередили про загрозу безпілотників.

«Ворожі БпЛА в центрі Чернігівщини та на північному сході Київщини, курс південно-західний! Залучено засоби для їх збиття! Під час повітряної тривоги перебувайте в безпечних місцях! Увага! Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку! Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!», — наголосили у ПС.

У столиці лунають потужні вибухи.

У Києві це вже друга повітряна тривога за добу.

Нагадаємо, у Мережі закликали жителів Київщини бути обережними — РФ вважає, що «знайшла» завод з виробництва ракет «Фламінго». Мешканців регіону закликають не нехтувати сигналами про небезпеку.

