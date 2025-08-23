- Дата публікації
У Києві та двох областях оголошена повітряна тривога, лунають потужні вибухи: що відомо
Повітряні сили попередили про загрозу безпілотників.
У Києві, Київській та Чернігівській областях у суботу, 23 серпня, станом на 9:58 лунає повітряна тривога.
Про це повідомили Повітряні сили у Telegram та попередили про загрозу безпілотників.
«Ворожі БпЛА в центрі Чернігівщини та на північному сході Київщини, курс південно-західний! Залучено засоби для їх збиття! Під час повітряної тривоги перебувайте в безпечних місцях! Увага! Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку! Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!», — наголосили у ПС.
У столиці лунають потужні вибухи.
У Києві це вже друга повітряна тривога за добу.
Нагадаємо, у Мережі закликали жителів Київщини бути обережними — РФ вважає, що «знайшла» завод з виробництва ракет «Фламінго». Мешканців регіону закликають не нехтувати сигналами про небезпеку.