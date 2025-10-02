У Києві та деяких областях оголошено повітряну тривогу: третю за добу

Повітряна тривога / © ТСН

Реклама

У Києві та деяких областях у четвер, 2 жовтня, станом на 15:40 оголошено повітряну тривогу: вже третю за добу.

Тривогу оголошено через загрозу безпілотників.

Про це повідомили Повітрянв сили у Telegram.

Реклама

«БпЛА на Полтавщині (Миргородський район), курс північно-східний. Ворожі БпЛА наближаються до Києва з півночі. Пуски КАБ на Донеччину», — йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали про те, як часто Росія може масовано бити по Україні цієї осені.