Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
251
Час на прочитання
1 хв
1 хв

У Києві та деяких областях оголошено повітряну тривогу: третю за добу

Ворожі безпілотники наближаються до Києва з півночі.

Автор публікації
Світлана Несчетна
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН

У Києві та деяких областях у четвер, 2 жовтня, станом на 15:40 оголошено повітряну тривогу: вже третю за добу.

Тривогу оголошено через загрозу безпілотників.

Про це повідомили Повітрянв сили у Telegram.

«БпЛА на Полтавщині (Миргородський район), курс північно-східний. Ворожі БпЛА наближаються до Києва з півночі. Пуски КАБ на Донеччину», — йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали про те, як часто Росія може масовано бити по Україні цієї осені.

Дата публікації
Кількість переглядів
251
Наступна публікація

