Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
36
Час на прочитання
1 хв

У Києві та деяких областях лунає повітряна тривога: що відомо

Повітряні сили попередили про загрозу безпілотників.

Автор публікації
Світлана Несчетна
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН

У Києві та деяких областях у четвер, 21 серпня, станом на 9:27 лунає повітряна тривога.

Про це повідомили Повітряні сили у Telegram та попередили про загрозу безпілотників.

«Київ — загроза ударного БпЛА. Київська область (Вишгородський та Броварський р-ни) загроза ударного БпЛА. Активність розвідувальних БпЛА на Київщині! Залучено засоби для їх збиття. Запорізький район — ворожий розвідувальний БпЛА! Можлива робота ППО.», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, під час комбінованої атаки на Україну у ніч проти 21 серпня російська армія застосувала 614 безпілотників і ракет. Сили протиповітряної оборони знешкодили 577 повітряних цілей ворога.

