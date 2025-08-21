ТСН у соціальних мережах

У Києві та області лунає повітряна тривога, працює ППО: що відомо

Повітряні сили попередили про загрозу безпілотників.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН.ua

Доповнено додатковими матеріалами

У Києві та області у четвер, 21 серпня, станом на 13:04 лунає повітряна тривога.

Про це повідомили Повітряні сили у Telegram та попередили про загрозу безпілотників.

«Київ та Обухівський район — загроза ударного БпЛА. Фастівський район», — йдеться у повідомленні.

У столиці зараз працює ППО, зазначають очевидці у соцмережах.

«Увага! Ударний БпЛА має вектор руху навколо столиці! Перебувайте у безпечних місцях!», — наголосили у ПС.

У Києві це вже друга повітряна тривога за добу.

