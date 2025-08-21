- Дата публікації
У Києві та області лунає повітряна тривога, працює ППО: що відомо
Повітряні сили попередили про загрозу безпілотників.
Доповнено додатковими матеріалами
У Києві та області у четвер, 21 серпня, станом на 13:04 лунає повітряна тривога.
Про це повідомили Повітряні сили у Telegram та попередили про загрозу безпілотників.
«Київ та Обухівський район — загроза ударного БпЛА. Фастівський район», — йдеться у повідомленні.
У столиці зараз працює ППО, зазначають очевидці у соцмережах.
«Увага! Ударний БпЛА має вектор руху навколо столиці! Перебувайте у безпечних місцях!», — наголосили у ПС.
У Києві це вже друга повітряна тривога за добу.