У Києві ситуація критична: графіки світла не діють, зупинено електротранспорт, сотні будинків без тепла

Київ / © Associated Press

Реклама

У Києві ситуація надзвичайно складна. Після сьогоднішнього обстрілу в столиці наразі ще більший дефіцит електроенергії. Без опалення залишаються близько пів тисячі багатоповерхівок.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

“Після сьогоднішнього обстрілу в столиці наразі ще більший дефіцит електроенергії. Навіть для забезпечення критичної інфраструктури”, — наголосив міський голова.

Реклама

Відключення світла

Сьогодні вночі та зранку столиця зазнала російського удару. Через атаку по всьому Києву запровадили екстрені відключення світла. У ДТЕК наголосили, що оприлюднені напередодні графіки не діють.

За даними з сайту компанії, в окремих районах і мікрорайонах електрики може не бути до кінця доби, зокрема на Подолі, Виноградарі та Святошино. В Міненерго також зауважили, що на тривалість відключень може впливати суттєве зниження температури повітря.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що в районах Києва, де є найбільші проблеми з заживленням, ДСНС забезпечує житлові будинки генераторами великої потужності.

“Вони також знижують навантаження на систему і забезпечують життєдіяльність цілих кварталів”, — наголосила очільниця уряду.

Реклама

Рух транспорту

У вівторок тимчасово призупинено рух наземного електротранспорту на правому березі столиці. На окремих напрямках організовано роботу автобусів, які дублюватимуть відповідні маршрути.

Автобусне сполучення організовано за тролейбусними маршрутами в різних районах Києва. Зокрема, вони забезпечують:

зв’язок із центром і вокзалами (№ 3-ТР – «Залізничний масив — Палац спорту»);

сполучення зі станціями метро («Вул. Смілянська — ст. м. «Площа Українських Героїв», № 45-ТР – «Ст. м. «Виставковий центр» — ст. м. «Васильківська»);

магістральні та міжрайонні (№ 6-ТР – «Мінський масив — Майдан Незалежності», № 1-Т – «Михайлівська Борщагівка — ст. «Старовокзальна»).

На порталі kyivcity.gov.ua є детальніша інформація про маршрути, зокрема показано їхні схеми та зазначено зупинки.

Робота супермаркетів

У столиці та Київській області низка супермаркетів тимчасово призупинила роботу, зокрема Novus на Позняках та Осокорках, а також “Сільпо”. АТБ, за даними самої компанії, працює безперебійно.

Реклама

На тлі інформації в Мережі про масове закриття великих торговельних мереж мер Києва Віталій Кличко заявив, що це не відповідає дійсності.

Водночас Свириденко зауважила, що Кабінет міністрів взяв на контроль ситуацію з супермаркетами у столиці.

“Ситуація з забезпечення людей продуктами під контролем. Доручила міністру економіки тримати на особистому контролі та реагувати на запити мереж”, — наголосила прем'єр-міністерка.

Нагадаємо, сьогодні вночі армія РФ завдала чергового масованого удару по Києву. Зокрема, влада повідомляла, що місто атакували балістикою вночі, а також зранку.

Реклама

Після обстрілу в Києві змінили графіки відключення світла, попередні графіки було скасовано. У Мережі з’явилися повідомлення про те, що в різних районах міста припинили працювати супермаркети нібито через проблему зі світлом.

Зауважимо, що у столиці суттєво погіршилася ситуація з електропостачанням і теплом після масованого удару 9 січня. Росіяни цілеспрямовано атакували котельні. Без опалення залишилося 6 тисяч будинків. В окремих районах столиці сталися перебої з водопостачанням через пошкодження підстанцій, ліній та об’єктів генерації.