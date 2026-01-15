ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
244
Час на прочитання
1 хв

У Києві створили штаб з ліквідації наслідків ударів РФ по енергообʼєктах: Шмигаль озвучив деталі

У Києві за дорученням президента України Володимира Зеленського створили штаб із ліквідації наслідків ударів РФ по енергетиці.

Катерина Сердюк
Шмигаль

Шмигаль / © Telegram/Денис Шмигаль

У Києві запрацює штаб із ліквідації наслідків російських обстрілів енергетичної інфраструктури. Відбулося його перше засідання.

Про це розповів міністр енергетики України Денис Шмигаль.

Що відомо про штаб

Як повідомляється, штаб працюватиме у режимі 24/7, а такі наради стануть регулярними. Основне завдання — оперативне реагування на загрози та стабілізація ситуації з електро- і теплопостачанням у столиці та Київській області.

«Наше завдання — швидко й ефективно реагувати на поточні виклики, аби стабілізувати ситуацію з енерго- і теплопостачанням», — наголосили під час засідання.

Також було доручено забезпечити безперервну роботу штабу як у Києві, так і в Київській області.

Під час наради заслухали актуальну інформацію від ДСНС, МВС, а також представників місцевого самоврядування столиці та регіону щодо вже вжитих заходів.

Окремо учасники обговорили необхідні кроки для оперативного ремонту пошкоджених енергооб’єктів, формування запасів обладнання та залучення міжнародної допомоги.

«Маємо рухатися в цьому питанні системно й злагоджено», — підкреслив Шмигаль.

Особливу увагу приділили питанню посилення захисту енергетичної інфраструктури. Без розголошення деталей було сформовано перелік заходів і визначено відповідальних за їх реалізацію.

Також висловили подяку всім, хто працює над відновленням критичної інфраструктури.

«Надзвичайно вдячний ремонтним бригадам, комунальникам та енергетикам, які в надскладних умовах повертають світло й тепло в українські домівки», — зазначив міністр.

