У Києві стрімко зростає кількість постраждалих внаслідок атаки РФ: подробиці

Атака РФ на Україну

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Кількість постраждалих унаслідок нічної ракетної атаки РФ на Київ зросла до 99 осіб, з яких 59 госпіталізовані.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Паралельно надходить інформація, що кількість потерпілих вже може сягати 104 осіб. Ці дані наразі уточнюються, адже рятувальні роботи ще тривають, і до служб постійно звертаються нові постраждалі.

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Наразі підтверджено загибель 14 мирних мешканців, однак це число також може зрости. Триває розбір завалів у Солом’янському районі, де внаслідок влучання російської ракети повністю обвалився під’їзд багатоповерхового будинку.

«Висловлюю щирі співчуття родинам наших загиблих громадян», — зазначив очільник КМВА.

Нагадаємо, у ніч на 17 червня Росія завдала масштабного удару по Києву, Одесі та Запоріжжю, використавши ракети та ударні безпілотники. Під приціл агресора знову потрапили житлові квартали, внаслідок чого зафіксовано численні руйнування та людські жертви.

Як повідомив мер міста Віталій Кличко, у Соломʼянському районі Києва внаслідок влучання ракети повністю зруйнований під’їзд житлового будинку. На місцях ударів спалахнули масштабні пожежі, пошкоджено інфраструктуру й оселі киян.

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В Одесі під обстріл потрапив інклюзивний центр для дітей з особливими освітніми потребами. У цьому закладі, зокрема, проводили каністерапію — терапевтичні заняття з участю спеціально навчених собак. На щастя, під час атаки в приміщенні не було людей, однак вибухова хвиля пошкодила й сусідній дитячий садок.

У Запоріжжі обстріл пошкодив багатоквартирний будинок та гуртожиток. У понад 50 помешканнях повилітали вікна, а в гаражному кооперативі зруйновано близько 30 гаражів. За попередніми даними, постраждалих немає.