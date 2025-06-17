У Києві стрімко зросла кількість жертв російської атаки

Атака на Київ 17 червня. / © Associated Press

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У Києві різко зросла кількість жертв російської терористичної атаки. Рятувальники дістали тіла п’яти загиблих зі зруйнованого будинку на Солом’янці.

Про це повідомив керівник начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

“На жаль, кількість жертв російської терористичної атаки на Київ збільшилась. З-під завалів зруйнованого російською ракетою будинку в Солом’янському районі дістали тіла п’яти загиблих”, - наголосив чиновник.

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З його слів, рятувальна операція та пошукові роботи тривають. Скільки людей ще може залишатися під завалами, невідомо. Зауважимо, раніше повідомлялося про 14 жертв нічної атаки РФ на столицю.

Нагадаємо, вночі 17 червня російські війська здійснили одну з наймасштабніших атак на Київ. Ворог випустив 175 дронів-камікадзе, понад 14 крилатих ракет і щонайменше дві балістичні ракети.

Зокрема, на столичній Солом'янці було атаковано дві багатоповерхівки. В одній - зруйновано під’їзд. Під завалами шукають людей. Крім того, на Позняках дрон влетів у житловий будинок.

За словами очільника МВС Ігоря Клименка, росіяни вдарили по багатоповерхівці балістикою. Ракета пройшла дев'ять поверхів, під’їзд просто склався.

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Дата публікації 15:03, 17.06.25 Кількість переглядів 52 Поліція оприлюднила кадри перших хвилин після обстрілу Києва