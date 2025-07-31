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У Києві стрімко зросла кількість потерпілих через атаку РФ
Через російський комбінований удар по Києву 31 липня постраждало 124 людини.
У Києві зросла кількість потерпілих через атаку РФ. Цифра сягнула 124 людей.
Про це повідомив очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко.
Посадовець заявив про оновлені дані щодо постраждалих від нічної атаки росіян.
«За оновленими даними, постраждалими від нічної атаки росіян стали 124 людини. Поранені отримують необхідну допомогу», — відзначив посадовець.
Рятувальна операція триває.
Нагадаємо, через удар РФ по Києву у ніч проти 31 липня кількість загиблих зросла до восьми. Рятувальники витягли з-під завалів тіло ще однієї жертви.