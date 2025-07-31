ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
1299
Час на прочитання
1 хв

У Києві стрімко зросла кількість потерпілих через атаку РФ

Через російський комбінований удар по Києву 31 липня постраждало 124 людини.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Удар по Києву 31 липня

Удар по Києву 31 липня / © ДСНС

У Києві зросла кількість потерпілих через атаку РФ. Цифра сягнула 124 людей.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко.

Посадовець заявив про оновлені дані щодо постраждалих від нічної атаки росіян.

«За оновленими даними, постраждалими від нічної атаки росіян стали 124 людини. Поранені отримують необхідну допомогу», — відзначив посадовець.

Рятувальна операція триває.

Нагадаємо, через удар РФ по Києву у ніч проти 31 липня кількість загиблих зросла до восьми. Рятувальники витягли з-під завалів тіло ще однієї жертви.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
1299
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie