У Києві стався бунт мобілізованих: подробиці

Мобілізація в Україні / © ТСН.ua

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У соціальних мережах поширюються кадри, на яких видно, як у розподільчому центрі Києва відбувається конфлікт між мобілізованими та військовими. Подія вже викликала широкий резонанс.

Відео опубліковано в одному з Telegram-каналів.

Київський міський ТЦК та СП зазначив, що для стабілізації ситуації на місце прибули правоохоронні органи для забезпечення порядку. В подальшому громадяни призвані за мобілізацією були направлені до навчальних центрів відповідно до розподілів команд.

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На опублікованих у мережі відеокадрах видно, як кілька чоловіків спілкуються з військовими на підвищених тонах, а згодом намагаються забарикадуватися всередині приміщення. Лунають заклики «озброюватися» дерев’яними палицями, щоб, за словами учасників, «прорватися назовні».

Як стверджують очевидці, після загострення ситуації до центру прибула поліція та спецназ, які зайшли до будівлі та взяли ситуацію під контроль.

Проте на запит ТСН в поліції Києва повідомили, що з’ясовують обставини та те, який саме підрозділ поліції був залучений.

Дата публікації 11:43, 05.06.25 Кількість переглядів 93 У Києві стався бунт у розподільчому центрі: з’явилось відео конфлікту

Нагадаємо, у Києві зняли на відео, як на мосту Патона пасажир автобуса намагався втекти від працівників ТЦК та СП, але застряг у вікні.

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На опублікованому у Мережі відео видно чоловіка, який застряг у вікні автобуса: нижня частина його тіла в салоні, а верхня — назовні. Чоловіки у військові формі наполягають, аби пасажир заліз назад до салону та тягнуть його за ногу.