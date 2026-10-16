У Києві почався опалювальний сезон, але не всюди: де тепло з’явиться перш за все

Опалення / © ТСН

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Від 16 жовтня у Києві офіційно розпочинається опалювальний сезон. Перш за все тепло з’явиться у лікарнях, школах та дитсадках.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

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«Від сьогодні, 16 жовтня, в екстремальних умовах через постійні обстріли, але розпочинаємо опалювальний сезон», — написав очільник столиці.

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За його словами, на першому етапі тепло традиційно почнуть подавати до закладів соціальної сфери, зокрема лікарень, шкіл та дитячих садків.

Водночас поки без опалення залишаються частини Дніпровського та Дарницького районів, де нещодавно значних пошкоджень зазнав енергооб’єкт. Наразі там продовжуються відновлювальні роботи.

Підключення до теплопостачання закладів соціальної сфери здійснюватиметься на підставі індивідуальних заявок від їхніх керівників.

Нагадаємо, раніше енергетичний експерт Геннадій Рябцев оцінив, що Україна технічно готова до опалювального сезону, але старт подавання тепла залежатиме від погоди. Так, комунальники орієнтуються на середньодобову температуру +8 °C або нижче протягом трьох днів поспіль, рішення ухвалює місцева влада. Процес запуску централізованого опалення триватиме півтора-два тижні, тому тепло з’явиться не одночасно, тоді як соціальні об’єкти можуть підключати достроково.

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