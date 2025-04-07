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- Категорія
- Київ
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У Києві стартував онлайн-прийом заяв до першого класу: як це зробити
Після заповнення всієї інформації система сформує заяву, яку можна одразу підписати онлайн і надіслати до навчального закладу.
У столиці відкрився електронний запис дітей до перших класів шкіл на 2025/2026 навчальний рік. Подати документи тепер можна дистанційно — через Портал послуг.
Про це повідомили на каналі “Київ Цифровий”.
Процедура включає п’ять основних кроків:
Авторизуватись на Порталі за допомогою електронного підпису, Дія.Підпису або через ID.GOV.UA.
Внести інформацію про дитину та завантажити скан-копію свідоцтва про народження.
Вказати адресу проживання.
Обрати тип класу (звичайний, спеціальний, інклюзивний, дистанційний або з поглибленим вивченням предмета) і конкретну школу.
За потреби — вказати пільги чи особливі освітні потреби дитини.
Після заповнення всієї інформації система сформує заяву, яку можна одразу підписати онлайн і надіслати до навчального закладу.
Прийом заяв триватиме до 31 травня. А з 15 червня відкриється можливість подати заявку до шкіл, де залишаться вільні місця.
Раніше повідомлялось, що в Україні скасували нагородження випускників 11 класів золотими та срібними медалями за особливі досягнення в навчанні.