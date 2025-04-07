У Києві стартував онлайн-прийом заяв до першого класу: як це зробити

У Києві стартував онлайн-прийом заяв до першого класу:.

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У столиці відкрився електронний запис дітей до перших класів шкіл на 2025/2026 навчальний рік. Подати документи тепер можна дистанційно — через Портал послуг.

Про це повідомили на каналі “Київ Цифровий”.

Процедура включає п’ять основних кроків:

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Авторизуватись на Порталі за допомогою електронного підпису, Дія.Підпису або через ID.GOV.UA. Внести інформацію про дитину та завантажити скан-копію свідоцтва про народження. Вказати адресу проживання. Обрати тип класу (звичайний, спеціальний, інклюзивний, дистанційний або з поглибленим вивченням предмета) і конкретну школу. За потреби — вказати пільги чи особливі освітні потреби дитини.

Після заповнення всієї інформації система сформує заяву, яку можна одразу підписати онлайн і надіслати до навчального закладу.

Прийом заяв триватиме до 31 травня. А з 15 червня відкриється можливість подати заявку до шкіл, де залишаться вільні місця.

Раніше повідомлялось, що в Україні скасували нагородження випускників 11 класів золотими та срібними медалями за особливі досягнення в навчанні.