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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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34
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У Києві стартував онлайн-прийом заяв до першого класу: як це зробити

Після заповнення всієї інформації система сформує заяву, яку можна одразу підписати онлайн і надіслати до навчального закладу.

Автор публікації
Кирило Шостак Кирило Шостак
У Києві стартував онлайн-прийом заяв до першого класу: як це зробити

У Києві стартував онлайн-прийом заяв до першого класу:.

У столиці відкрився електронний запис дітей до перших класів шкіл на 2025/2026 навчальний рік. Подати документи тепер можна дистанційно — через Портал послуг.

Про це повідомили на каналі “Київ Цифровий”.

Процедура включає п’ять основних кроків:

  1. Авторизуватись на Порталі за допомогою електронного підпису, Дія.Підпису або через ID.GOV.UA.

  2. Внести інформацію про дитину та завантажити скан-копію свідоцтва про народження.

  3. Вказати адресу проживання.

  4. Обрати тип класу (звичайний, спеціальний, інклюзивний, дистанційний або з поглибленим вивченням предмета) і конкретну школу.

  5. За потреби — вказати пільги чи особливі освітні потреби дитини.

Після заповнення всієї інформації система сформує заяву, яку можна одразу підписати онлайн і надіслати до навчального закладу.

Прийом заяв триватиме до 31 травня. А з 15 червня відкриється можливість подати заявку до шкіл, де залишаться вільні місця.

Раніше повідомлялось, що в Україні скасували нагородження випускників 11 класів золотими та срібними медалями за особливі досягнення в навчанні.

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