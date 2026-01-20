ТСН у соціальних мережах

У Києві сталися зміни у роботі метро: як працюватиме

У Київському метрополітені зазначили, що поїзди рухаються без зупинок повз станції «Гідропарк» і «Дніпро».

Київське метро

В Києві у роботі метро сталися зміни.

Про це повідомляє Київський метрополітен у Telegram.

Станції метро «Дарниця» та «Лівобережна» працюють на вхід і вихід пасажирів.

Рух поїздів на «червоній» лінії:

  • між станціями «Академмістечко» — «Арсенальна» інтервали становлять 4 хв. 30 с;

  • між станціями «Дарниця» — «Арсенальна» — 8-10 хв.

Важливо! Поїзди рухаються без зупинок повз станції «Гідропарк» і «Дніпро».

Рух поїздів на «синій» та «зеленій» лініях — у звичайному режимі. Час очікування поїзда — орієнтовно 3-4 хв.

«Інформація про зміни в русі транслюватиметься на станціях, а також через офіційні сторінки КМДА та метрополітену», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, експерт з енергетичної безпеки Михайло Гончар попередив про критичну ситуацію з теплом і світлом, а також повідомив, чи буде евакуація Києва.

