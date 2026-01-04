- Дата публікації
У Києві сталася пожежа у приватному будинку: серед постраждалих дитина
Внаслідок пожежі у приватному будинку Києва постраждали мати з дитиною.
У Дарницькому районі Києва сталася пожежа у приватному будинку. Постраждала мати з дитиною.
Про це повідомляє ДСНС.
Деталі
Як зазначається, 4 січня о 09:30 надійшло повідомлення про пожежу у 2-поверховому дерев’яному приватному будинку. Він розташований на вулиці Північно-Степовій. Загоряння ліквідовано рятувальниками об 11:19 на площі 100 кв. м.
«До прибуття рятувальників жінка з дитиною 2006 р.н. звернулися до медиків. Обох госпіталізовано з опіками обличчя та верхніх кінцівок», — йдеться у повідомленні.
Причина пожежі наразі невідома. Її встановлюватимуть правоохоронні органи.
Раніше пожежа сталася у приватному будинку на Черкащині. Причина — вибух газового балона.
Через займання вигоріла вся оселя. Є постраждалі — дівчина 2006 року народження та жінка 1979 року народження. Їм надана допомога.