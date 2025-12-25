ТСН у соціальних мережах

Київ
62
1 хв

У Києві сталася пожежа через генератор: які наслідки

Постраждалих чи загиблих внаслідок пожежі на Берестейському проспекті у Києві, на щастя, немає.

Катерина Сердюк
Пожежа через генератор

У Святошинському районі Києва сталася пожежа через генератор. Вогонь перекинувся на фасад житлового будинку.

Про це повідомляє ДСНС.

Загоряння ліквідували о 08:03 на площі 5 кв. м.

«Жертв чи постраждалих немає», — наголосили у ДСНС.

Нагадаємо, вчора, 24 грудня, спалахнула пожежа у квартирі багатоповерхівки в Голосіївському районі Києва.

Відомо, що подія сталася у будинку за адресою провулок Оріхуватський. Обставини зʼясовуються.

62
