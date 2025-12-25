- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 62
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві сталася пожежа через генератор: які наслідки
Постраждалих чи загиблих внаслідок пожежі на Берестейському проспекті у Києві, на щастя, немає.
У Святошинському районі Києва сталася пожежа через генератор. Вогонь перекинувся на фасад житлового будинку.
Про це повідомляє ДСНС.
Загоряння ліквідували о 08:03 на площі 5 кв. м.
«Жертв чи постраждалих немає», — наголосили у ДСНС.
Нагадаємо, вчора, 24 грудня, спалахнула пожежа у квартирі багатоповерхівки в Голосіївському районі Києва.
Відомо, що подія сталася у будинку за адресою провулок Оріхуватський. Обставини зʼясовуються.