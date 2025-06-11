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- Київ
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У Києві сталася ДТП за участю трьох авто та пасажирського мікроавтобуса: є постраждалі (фото)
Внаслідок зіткнення чотирьох автомобілів у Голосіївському районі Києва постраждало троє осіб.
У Києві, на проспекті Голосіївському, сьогодні близько 15:10 сталася дорожньо-транспортна пригода за участю чотирьох автомобілів. Внаслідок зіткнення пасажирський мікроавтобус перекинувся на бік.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва у Facebook.
За інформацією поліції, у ДТП постраждали троє людей. Їх вже оглядають медики, стан постраждалих уточнюється.
На місці події працюють слідчо-оперативна група столичного главку поліції, патрульні поліцейські, рятувальники ДСНС та медичні працівники. Вони встановлюють всі обставини та механізм аварії, аби з’ясувати причини ДТП.
Поліція Києва звертається до водіїв та пішоходів із проханням бути обережними на дорозі та дотримуватися правил дорожнього руху.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у ДТП загинув колишній начальник Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Михайло Холодов.