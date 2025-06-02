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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
847
Час на прочитання
1 хв

У Києві спалахнув маршрутний автобус: що відомо (оновлено)

Обставини займання автобуса у Києві встановлюються.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
У Києві спалахнув маршрутний автобус

У Києві спалахнув маршрутний автобус

У Києві 2 червня спалахнув маршрутний автобус. Подія сталася на Броварському проспекті.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Наразі невідомо, чи є постраждалі внаслідок інциденту.

Як повідомив речник ДСНС Києва Павло Петров, станом на 10.23 пожежу ліквідували.

“На проїзній частині з боку парку Кіото горіло маршрутне таксі. Уже пожежу ліквідували. Тобто немає інформації про постраждалих», — розповів Петров ТСН.ua.

Нагадаємо, зранку 2 червня на Оболоні у Києві спалахнула пожежа. Мережею ширяться кадри, на яких буцімто палає ТРЦ DREAM.

У ДСНС Києва підтверджує факт пожежі. Проте відзначається, що зайнялися сміттєві контейнери біля частини ТРЦ, яка має назву DREAM Yellow. Рятувальники вже на місці, вони ліквідовують вогонь.

На місці вогнеборці встановили, що відбулося загорання сміття у пластикових контейнерах, розташованих в технологічній кишені будівлі ТРЦ.

Пожежу локалізовано о 08:33 на площі 1,5 кв. м та ліквідовано о 08:46.

«Внаслідок події ніхто не постраждав», — акцентували у ДСНС.

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Дата публікації
Кількість переглядів
847
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