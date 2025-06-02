У Києві спалахнув маршрутний автобус: що відомо (оновлено)

У Києві спалахнув маршрутний автобус

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У Києві 2 червня спалахнув маршрутний автобус. Подія сталася на Броварському проспекті.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Дата публікації 10:57, 02.06.25 Кількість переглядів 11 У Києві спалахнув маршрутний автобус

Наразі невідомо, чи є постраждалі внаслідок інциденту.

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Як повідомив речник ДСНС Києва Павло Петров, станом на 10.23 пожежу ліквідували.

“На проїзній частині з боку парку Кіото горіло маршрутне таксі. Уже пожежу ліквідували. Тобто немає інформації про постраждалих», — розповів Петров ТСН.ua.

Нагадаємо, зранку 2 червня на Оболоні у Києві спалахнула пожежа. Мережею ширяться кадри, на яких буцімто палає ТРЦ DREAM.

У ДСНС Києва підтверджує факт пожежі. Проте відзначається, що зайнялися сміттєві контейнери біля частини ТРЦ, яка має назву DREAM Yellow. Рятувальники вже на місці, вони ліквідовують вогонь.

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На місці вогнеборці встановили, що відбулося загорання сміття у пластикових контейнерах, розташованих в технологічній кишені будівлі ТРЦ.

Пожежу локалізовано о 08:33 на площі 1,5 кв. м та ліквідовано о 08:46.

«Внаслідок події ніхто не постраждав», — акцентували у ДСНС.