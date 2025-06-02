У Києві спалахнула пожежа біля ТРЦ DREAM (оновлено)

Пожежа біля ТРЦ DREAM

Реклама

Зранку 2 червня на Оболоні у Києві спалахнула пожежа. Мережею ширяться кадри, на яких буцімто палає ТРЦ DREAM.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

У ДСНС Києва підтверджує факт пожежі. Проте відзначається, що зайнялися сміттєві контейнери біля частини ТРЦ, яка має назву DREAM Yellow. Рятувальники вже на місці, вони ліквідовують вогонь.

Реклама

Як повідомляє “КИЇВ24”, станом на 09:31 пожежа біля ТРЦ ліквідована. Постраждалих серед людей, попередньо, немає. Інфраструктура також не зазнала руйнувань.

За даними ДСНС Києва, на місці вогнеборці встановили, що відбулося загорання сміття у пластикових контейнерах, розташованих в технологічній кишені будівлі ТРЦ.

Пожежу локалізовано о 08:33 на площі 1,5 кв. м та ліквідовано о 08:46.

“Внаслідок події ніхто не постраждав”, — акцентували у ДСНС.

Реклама

На місці працювали 5 людей особового складу та 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки.

Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

Ранішу у Дарницькому районі Києва на вулиці Маслівка горів приватний будинок.

Рятувальники виїхали на місце події. Площа пожежі уточнюється.

Реклама

Інформація про постраждалих відсутня.