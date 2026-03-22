Поруч з Києвом спалахнула масштабна пожежа — що горить (фото, відео)

Величезний стовб чорного диму охопив столицю.

Автори публікації
Олександр Марущак, Юлія Абрамова
Пожежа в Києві / © ТСН

Доповнено додатковими матеріалами

Поруч з Києвом 22 березня спалахнула масштабна пожежа. Зайнялося на території Київської області, дуже близько зі столичною Троєщиною.

Про це повідомляє кореспондент ТСН.ua.

Пожежа розгорається все масштабніше, дим видно в різних куточках Києва.

«Чорний дим клубами піднімається в небо», — передає кореспондент.

Відео і фото з місця події ширяться Мережею.

У небі — величезний стовп чорного диму, який видно з різних куточків міста / © ТСН

Що відомо про пожежу під Києвом

Як стало відомо ТСН.ua, полум’я охопило складське приміщення.

«Сталося займання у складському приміщені у Броварському районі. Зараз на місці працюють наші підрозділи», — повідомили ТСН.ua у ДСНС Київської області.

Що саме там зберігалося, зараз уточнюють.

Станом на 16:40 вогонь охопив площу складського приміщення в 5500 м².

«Ліквідація триває. Полум’я гасять підрозділи ДСНС Київської області. На допомогу їм залучені підрозділи рятувальників Києва», - розповіли рятувальники.

Наразі інформація про постраждалих відсутня.

Дим від пожежі видно у Києві / © ТСН

У небі — величезний стовп чорного диму / © ТСН

Дим від пожежі видно у Києві / © ТСН

Через пожежу киян закликали зачинити вікна

У Деснянському, Дніпровському, Оболонському та Подільському районах можливе задимлення через пожежу в Київській області, заявила влада столиці.

«До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендуємо мешканцям цих районів зачинити вікна та обмежити перебування на вулиці», — йдеться у повідомленні КМДА.

Від ДСНС Києва до гасіння залучена пожежна техніка та особовий склад / © ДСНС

Пожежа спалахнула у Броварському районі / © ДСНС

Нагадаємо, раніше російські дрони атакували Київську область. Наслідки обстрілу зафіксували у Броварській громаді.

Відомо, що 22 березня, російська армія атакувала Бровари на Київщині. Там пошкоджено будівлі на території трьох підприємств, на одному з них виникла пожежа, яка оперативно ліквідована.

