Поруч з Києвом спалахнула масштабна пожежа — що горить (фото, відео)
Величезний стовб чорного диму охопив столицю.
Поруч з Києвом 22 березня спалахнула масштабна пожежа. Зайнялося на території Київської області, дуже близько зі столичною Троєщиною.
Про це повідомляє кореспондент ТСН.ua.
Пожежа розгорається все масштабніше, дим видно в різних куточках Києва.
«Чорний дим клубами піднімається в небо», — передає кореспондент.
Відео і фото з місця події ширяться Мережею.
Що відомо про пожежу під Києвом
Як стало відомо ТСН.ua, полум’я охопило складське приміщення.
«Сталося займання у складському приміщені у Броварському районі. Зараз на місці працюють наші підрозділи», — повідомили ТСН.ua у ДСНС Київської області.
Що саме там зберігалося, зараз уточнюють.
Станом на 16:40 вогонь охопив площу складського приміщення в 5500 м².
«Ліквідація триває. Полум’я гасять підрозділи ДСНС Київської області. На допомогу їм залучені підрозділи рятувальників Києва», - розповіли рятувальники.
Наразі інформація про постраждалих відсутня.
Через пожежу киян закликали зачинити вікна
У Деснянському, Дніпровському, Оболонському та Подільському районах можливе задимлення через пожежу в Київській області, заявила влада столиці.
«До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендуємо мешканцям цих районів зачинити вікна та обмежити перебування на вулиці», — йдеться у повідомленні КМДА.
Нагадаємо, раніше російські дрони атакували Київську область. Наслідки обстрілу зафіксували у Броварській громаді.
Відомо, що 22 березня, російська армія атакувала Бровари на Київщині. Там пошкоджено будівлі на території трьох підприємств, на одному з них виникла пожежа, яка оперативно ліквідована.