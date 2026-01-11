ТСН у соціальних мережах

Київ
712
У Києві спалахнула масштабна пожежа: що горить

Рятувальники розповіли, що вже працюють над ліквідацією займання

У Києві спалахнула масштабна пожежа. У мережі публікують кадри з сірим димом, який піднімається над житловими кварталами. Загорання сталося у житловому будинку на вулиці Шулявській.

Про це повідомляє ТСН.ua.

У столичній державній службі з надзвичайних ситуацій підтверджують, що загорання сталося в квартирі на четвертому поверсі.

«Пожежа спалахнула на четвертому поверсі з розповсюдженням вогню через балкони до сьомого поверху. На місці вже працюють рятувальники. Триває ліквідація полум’я», — повідомили нам у столичній ДСНС.

Про потерпілих чи травмованих наразі немає інформації.

Раніше йшлося про те, що у Києві спалахнула масштабна пожежа у Солом’янському районі. Зайнялося триповерхове складське приміщення.

«Площа займання становить 800 квадратних метрів. Горить третій поверх та дах будівлі. Ліквідація пожежі триває. Задіяно 10 одиниць техніки та 40 рятувальників. Попередньо без потерпілих», — повідомили ТСН.ua у столичній ДСНС.

