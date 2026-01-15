У Києві скоєно напади на пункти обміну валют: чим погрожував грабіжник (фото)

Грабіжник нападав на обмінники у Києві / © Поліція Києва

У Києві невідомий чоловік увірвався до двох пунктів обміну валют та вимагав гроші, погрожуючи пістолетом. Коли зловмисника затримали поліцейські, виявилось, що його «зброя» була іграшковою.

Про це повідомили у поліції Києва.

Напади було скоєно на обмінники, розташовані на проспекті Бажана.

У першому випадку касирка не злякалася погроз невідомого чоловіка і не віддала йому гроші з каси. Після того, як він втік, не застосувавши «зброю», жінка зателефонувала до поліції.

Тим часом грабіжник-невдаха кинувся до іншого пункту обміну валют, розташованого неподалік. Однак, коли він туди зайшов, касирка встигла сховатися. Тож зловмисник знову залишився без здобичі.

Уже через дві години поліцейські розшукали та затримали 29-річного жителя столиці, якого підозрюють у скоєнні розбійницьких нападів.

© Поліція Києва

Вилучений у нього пістолет виявився іграшковим.

© Поліція Києва

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 4 ст. 187 ККУ (розбій, вчинений в умовах воєнного стану, поєднаний з погрозою застосування насильства, небезпечного для життя чи здоров’я особи). Йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

