- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 39
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві шукають пуделя, який втік із салону: собака восьмий день блукає містом у стресовому стані
Чотирилапого неодноразово помічали в центрі міста, але щоразу він зникає до прибуття власників. Тому, хто поверне собаку, вони обіцяють винагороду 1000 євро.
У Києві вже восьмий день поспіль блукає середній пудель, який втік із грумерського салону. Собака перебуває у стресі та знаходиться за 35 км від дому.
Про це повідомила власниця у соцмережах.
За словами господині, професійні ловці тварин не відгукнулися на прохання про допомогу, посилаючись на зайнятість.
Сім’я щодня шукає улюбленця, сподіваючись на підтримку небайдужих людей.
Чотирилапого неодноразово помічали в центрі міста, але щоразу він зникає до прибуття власників.
Власники просять киян прикормити або прихистити собаку, якщо його побачать, і негайно зателефонувати. Тому, хто піймає тварину і поверне її власникам живою, обіцяють винагороду 1000 євро.
«Дякую всім за небайдужість і допомогу. Надіюся і вірю, що ми знайдемо нашого улюбленця», — зазначила власниця.
Якщо ви побачите середнього пуделя в центрі Києва, будь ласка, зв’яжіться з власниками через контакти, вказані в оригінальному пості.