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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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У Києві шукають пуделя, який втік із салону: собака восьмий день блукає містом у стресовому стані

Чотирилапого неодноразово помічали в центрі міста, але щоразу він зникає до прибуття власників. Тому, хто поверне собаку, вони обіцяють винагороду 1000 євро.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Пудель втік просто з салону

Пудель втік просто з салону / © скриншот з відео

У Києві вже восьмий день поспіль блукає середній пудель, який втік із грумерського салону. Собака перебуває у стресі та знаходиться за 35 км від дому.

Про це повідомила власниця у соцмережах.

За словами господині, професійні ловці тварин не відгукнулися на прохання про допомогу, посилаючись на зайнятість.

Сім’я щодня шукає улюбленця, сподіваючись на підтримку небайдужих людей.

Чотирилапого неодноразово помічали в центрі міста, але щоразу він зникає до прибуття власників.

Власники просять киян прикормити або прихистити собаку, якщо його побачать, і негайно зателефонувати. Тому, хто піймає тварину і поверне її власникам живою, обіцяють винагороду 1000 євро.

«Дякую всім за небайдужість і допомогу. Надіюся і вірю, що ми знайдемо нашого улюбленця», — зазначила власниця.

У Києві розшукується загублений пес, винагорода 1000 євро

У Києві розшукується загублений пес, винагорода 1000 євро

Якщо ви побачите середнього пуделя в центрі Києва, будь ласка, зв’яжіться з власниками через контакти, вказані в оригінальному пості.

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