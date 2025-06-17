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- Київ
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У Києві шматок дрона застряг в стіні житлового будинку
Інцидент з безпілотником, на щастя, обійшовся без потерпілих
17 червня 2025 року унаслідок атаки РФ у Дніпровському районі Києва уламок “Шахеда” застряг в стіні житлового будинку.
Про це у повідомленні у соцмережах заявив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
Попередньо, без пожежі та постраждалих.
У Подільському уламки дрона впали на відкритій місцевості без подальших наслідків.
В Оболонському пошкоджено авто, без пожежі.
Нагадаємо, що у Києві зафіксовано падіння російського дрона: працює ППО.