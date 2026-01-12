ТСН у соціальних мережах

У Києві школяр напав із ножем на вчительку та однокласників: деталі

Нападника, який поранив ножем людей у школі Києва, затримано.

Напад у школі Києва

Поліція зʼясовує обставини нападу в школі Києва. Стало відомо, що один із учнів прийшов до навчального закладу із ножем.

Про це повідомляє поліція Києва.

Деталі інциденту у школі Києва

Як зазначили правоохоронці, інцидент стався сьогодні, 12 січня, о 8:45.

«За попередньою інформацією, один із учнів прийшов до школи з ножем та напав на вчительку й однокласника. Потерпілим надається медична допомога», — йдеться у повідомленні.

Нападника вдалося затримати. Зараз поліція працює на місці події. Додаткову інформацію обіцяють оприлюднити згодом.

Раніше йшлося про те, що у Солом’янському районі Києва побили дівчинку.

У конфлікті брали участь учениця дев’ятого класу та двоє школярів сьомого класу. Між підлітками спочатку виникла словесна перепалка, яка згодом переросла у бійку. У ситуацію майже одразу втрутився вчитель, який припинив сутичку та розвів учасників конфлікту.

Щодо батьків обох хлопців адміністративні матеріали за невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей. Тепер їм загрожує штраф.

