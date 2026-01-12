- Дата публікації
У Києві школяр напав із ножем на вчительку та однокласників: деталі
Нападника, який поранив ножем людей у школі Києва, затримано.
Поліція зʼясовує обставини нападу в школі Києва. Стало відомо, що один із учнів прийшов до навчального закладу із ножем.
Про це повідомляє поліція Києва.
Деталі інциденту у школі Києва
Як зазначили правоохоронці, інцидент стався сьогодні, 12 січня, о 8:45.
«За попередньою інформацією, один із учнів прийшов до школи з ножем та напав на вчительку й однокласника. Потерпілим надається медична допомога», — йдеться у повідомленні.
Нападника вдалося затримати. Зараз поліція працює на місці події. Додаткову інформацію обіцяють оприлюднити згодом.
Раніше йшлося про те, що у Солом’янському районі Києва побили дівчинку.
У конфлікті брали участь учениця дев’ятого класу та двоє школярів сьомого класу. Між підлітками спочатку виникла словесна перепалка, яка згодом переросла у бійку. У ситуацію майже одразу втрутився вчитель, який припинив сутичку та розвів учасників конфлікту.
Щодо батьків обох хлопців адміністративні матеріали за невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей. Тепер їм загрожує штраф.