У Києві "Шахед" влучив у будинок ветерана Симороза, який втратив ноги на війні

Пошкоджена автівка Олега Симороза / © Олег Симороз

Внаслідок комбінованої російської атаки на Київ у ніч проти суботи, 27 грудня, було пошкоджено багатоповерхівку, де проживає ветеран Олег Симороз.

Про це ветеран написав у Facebook.

«На жаль, сьогодні в мій будинок в Києві поцілив російський „Шахед“, на одному з поверхів пожежа, ми молимося за людей на цьому поверсі», — йдеться у повідомленні.

Симороз повідомив, що вибуховою хвилею також було пошкоджено його автомобіль, однак ветеран та його родина, на щастя, не постраждали.

«Росія заплатить за це. І так, ви знову не змогли мене вбити. Терористи воюють проти цивільного населення. Ви ніколи нас не залякаєте!», — додав Симороз.

Пошкоджений будинок, де мешкає Олег Симороз / © Олег Симороз

Пошкоджена автівка ветерана / © Олег Симороз

Нагадаємо, внаслідок масованого удару по Києву 27 грудня загинула одна людина. Кількість потерпілих зросла до 30 осіб. Зокрема, 10 людей перебувають у лікарнях.