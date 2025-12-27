- Дата публікації
У Києві "Шахед" влучив у будинок ветерана Симороза, який втратив ноги на війні
Олег Симороз повідомив, що вибуховою хвилею також було пошкоджено його автомобіль.
Внаслідок комбінованої російської атаки на Київ у ніч проти суботи, 27 грудня, було пошкоджено багатоповерхівку, де проживає ветеран Олег Симороз.
Про це ветеран написав у Facebook.
«На жаль, сьогодні в мій будинок в Києві поцілив російський „Шахед“, на одному з поверхів пожежа, ми молимося за людей на цьому поверсі», — йдеться у повідомленні.
Симороз повідомив, що вибуховою хвилею також було пошкоджено його автомобіль, однак ветеран та його родина, на щастя, не постраждали.
«Росія заплатить за це. І так, ви знову не змогли мене вбити. Терористи воюють проти цивільного населення. Ви ніколи нас не залякаєте!», — додав Симороз.
Нагадаємо, внаслідок масованого удару по Києву 27 грудня загинула одна людина. Кількість потерпілих зросла до 30 осіб. Зокрема, 10 людей перебувають у лікарнях.