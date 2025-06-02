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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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У Києві середньомісячна температура була нижче норми, літо запізнилося

Метеорологічне літо завітало до столиці на 10 днів пізніше середньобагаторічних показників.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Метеорологічне літо розпочалось у Києві 21 травня

Метеорологічне літо розпочалось у Києві 21 травня / © ТСН

Метеорологічне літо у Києві розпочалось 21 травня, коли відбувся сталий перехід середньодобової температури повітря через +15,0°С в бік її підвищення. Воно завітало до столиці на 10 днів пізніше середньобагаторічних показників.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського у Facebook.

За даними об’єднаної гідрометеорологічної станції Київ середньомісячна температура повітря травня у Києві склала 13,6°С, що нижче кліматичної норми на 2,2°С.

Найхолодніше було 11 травня, коли мінімальна температура знизилась під ранок до -4,1°С. Найтепліше було 4 числа, коли максимальна температура підвищилась до +27,0°.

Опадів на проспекті Науки випало 64 мм або 98% місячної норми.

Нагадаємо, синоптики здивували прогнозом на перший тиждень літа.

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