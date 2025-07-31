У Києві російський безпілотник пролетів над станцією метро: містяни чули вибух

Метро (ілюстрація) / © Київський метрополітен

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У Києві у ніч проти 31 липня 2025 року російський БпЛА пролетів прямо над станцією метро, після чого прогримів потужний вибух.

Про це інформують у соціальних мережах.

Також йдеться про те, що на підступах до Києва та над столицею багато ворожих цілей. Сили ППО роблять все, аби їх знешкодити.

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Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

“Прошу всіх залишатись в безпечних місцях до відбою. Здоровʼя та життя — головне. Все інше відбудуємо”, — йдеться у повідомленні посадовця.

Також відбувся виклик медиків у Соломʼянський район. Бригада виїхала.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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Над Києвом ще не менше восьми ворожих БпЛА.

Перебувайте в укриттях.