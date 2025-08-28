У Києві російським ударом пошкоджено 225 будинків: фото

Наслідки удару по Києву / © Тимур Ткаченко

Внаслідок масованої російської атаки на Київ, яку терористична армія РФ здійснила вночі 28 серпня, було пошкоджено 225 житлових будинків.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

У повідомленні йдеться, що з урахуванням нежитлової забудови, гаражів, дворів і громадських будівель, пошкодження були в усіх районах столиці.

«Райони доповіли, що вже нарахували понад 5400 (!) вибитих вікон і віконних блоків. Майже 4 тисячі — в Голосіївському районі», — повідомив начальник КМВА.

До ліквідації наслідків протягом дня залучили майже 800 осіб, 162 одиниці техніки. ДСНС разом з комунальниками вивезли з місць пошкоджень понад 2060 кубів сміття та уламків.

© Тимур Ткаченко

По відшкодування у розмірі 10 тис. грн надійшло 548 заяв. 13 заяв надійшло від киян, житло яких непридатне для проживання. Вони отримають 40 тис. грн разової допомоги та ще 20 тис. грн — щомісяця.

Відселення наразі потребують 23 родини.

Станом на вечір 28 серпня відомо про 21 жертву російської атаки.

© Тимур Ткаченко

Робота рятувальників на більшості локацій завершена. Лише в Дарницькому районі пошуково-рятувальні роботи триватимуть усю ніч.

«Є люди, з якими немає звʼязку від часу атаки. Тому, на жаль, кількість підтверджених загиблих зростатиме. Вже відомо про 4 загиблих дітей, найменшій — лише два рочки», — повідомив Тимур Ткаченко.

Раніше повідомлялося, що жертвами російської атаки по Києву стало четверо дітей, двоє з яких померли в лікарні.

Нагадаємо, в ніч проти 28 серпня Росія завдала повітряного удару по Україні, застосувавши ударні безпілотники типу «Shahed», дрони-імітатори, балістичні ракети, крилаті ракети та гіперзвукові ракети «Кинджал».