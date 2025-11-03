У Києві різко впали ціни на оренду квартир: скільки зараз коштує житло

Оренда квартири / © ТСН.ua

У Києві зафіксовано суттєве зниження вартості оренди житла. Протягом жовтня ціни впали майже на 5 000 грн, або 19,11% — із середніх 24 726 грн до 20 000 грн. До розрахунків включено всі типи квартир без поділу за кількістю кімнат.

Про це повідомляє M2bomber.

Як змінилися ціни на оренду квартир у Києві?

За рік (31 жовтня 2024 — 31 жовтня 2025) вартість оренди житла в Києві знизилася на 16,54% — із 23 965 грн до 20 000 грн;

за шість місяців (2 травня — 31 жовтня 2025) ціни впали на 4,43% — із 20 926 грн до 20 000 грн;

за місяць (1 — 31 жовтня 2025) зниження сягнуло 19,11% — із 24 726 грн до 20 000 грн.

У яких районах Києва найдешевша оренда квартир?

Середня ціна оренди квартир у Києві коливається від 11 000 грн до 29 014 грн, залежно від району. Таким чином, різниця між найдешевшим і найдорожчим районом перевищує 18 000 грн.

Найнижчі ціни зафіксовано у:

Деснянському районі — 11 000 грн;

Солом’янському — 15 250 грн;

Оболонському — 17 000 грн;

Дніпровському та Святошинському — 17 500 грн;

Дарницькому — 17 750 грн.

Найдорожчими залишаються:

Подільський район — 29 014 грн;

Шевченківський — 28 500 грн;

Печерський — 28 500 грн;

Голосіївський — 24 950 грн.

Вартість оренди житла в Києві за кількістю кімнат

Однокімнатні квартири найчастіше здають за 12 800 — 14 400 грн. Кількість таких оголошень становить по 8,8%.

Двокімнатні квартири найчастіше пропонують за 18 000 грн (9,6% оголошень).

Трикімнатні квартири найчастіше здаються за 19 600 грн, і це найпоширеніша пропозиція — 19,4% від загальної кількості.

До слова, на ринку новобудов Києва спостерігається розділення цін: загальна середня вартість квадратного метра зросла до 54,2 тис. грн, проте цінова поведінка різних сегментів житла є різноспрямованою. Житло класів «комфорт», «бізнес» та «преміум» продовжує дорожчати. Найбільше зростання зафіксовано у преміум-класі — до 137 тис. грн за кв. м (зростання на 4 тис. грн з січня). Найдоступніші квартири економ-класу подешевшали — з 42,3 тис. грн до 39,6 тис. грн за кв. м. Найдорожчим залишається Печерський район (114 тис. грн/кв. м), а найдешевшим — Деснянський (37,2 тис. грн/кв. м).