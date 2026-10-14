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- Київ
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У Києві реактивний дрон не вибухнув після влучання в будинок: що сталося з бойовою частиною (фото)
Бойова частина російської «Герані-5» вагою близько 90 кг застрягла в землі.
Російський реактивний дрон «Герань-5» влучив у приватну будівлю в Києві, але не вибухнув. Його бойова частина вагою близько 90 кг застрягла в землі, створивши загрозу для мешканців сусідніх будинків.
Про це повідомила Національна поліція України.
Про небезпечну знахідку правоохоронцям повідомив 14-річний мешканець сусіднього будинку після чергової російської атаки. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Під час огляду місця події поліцейські встановили, що безпілотник пошкодив дах і цегляні стіни одноповерхової будівлі.
Бойова частина дрона вагою близько 90 кг застрягла в землі. Вибухотехніки з’ясували, що вона була оснащена готовими осколковими елементами.
За оцінками фахівців, у разі детонації вибух міг зруйнувати будинок, у який влучив дрон, а також сусідні споруди в радіусі близько 50 метрів.
Вибухотехніки поліції провели розряджання бойової частини та транспортували її на тимчасовий підривний майданчик для подальшого знищення.
Нагадаємо, від пізнього вечора 13 жовтня російська армія атакувала Київ. Пожежі та руйнування сталися в різних районах столиці. Кількість жертв зросла до п’яти осіб.