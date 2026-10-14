У Києві реактивний дрон не вибухнув після влучання в будинок: що сталося з бойовою частиною (фото)

Російський дрон не вибухнув у Києві / © Національна поліція України

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Російський реактивний дрон «Герань-5» влучив у приватну будівлю в Києві, але не вибухнув. Його бойова частина вагою близько 90 кг застрягла в землі, створивши загрозу для мешканців сусідніх будинків.

Про це повідомила Національна поліція України.

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Про небезпечну знахідку правоохоронцям повідомив 14-річний мешканець сусіднього будинку після чергової російської атаки. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

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Під час огляду місця події поліцейські встановили, що безпілотник пошкодив дах і цегляні стіни одноповерхової будівлі.

© Національна поліція України

Бойова частина дрона вагою близько 90 кг застрягла в землі. Вибухотехніки з’ясували, що вона була оснащена готовими осколковими елементами.

За оцінками фахівців, у разі детонації вибух міг зруйнувати будинок, у який влучив дрон, а також сусідні споруди в радіусі близько 50 метрів.

Вибухотехніки поліції провели розряджання бойової частини та транспортували її на тимчасовий підривний майданчик для подальшого знищення.

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Нагадаємо, від пізнього вечора 13 жовтня російська армія атакувала Київ. Пожежі та руйнування сталися в різних районах столиці. Кількість жертв зросла до п’яти осіб.

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