- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 27
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві приспустили найбільший прапор України: що відомо
Прапор буде приспущений упродовж 22 листопада — як знак скорботи та вшанування пам’яті мільйонів людей, вбитих тоталітарним режимом.
У Києві приспустили найбільший прапор України, встановлений на території Меморіального комплексу «Національний музей історії України у Другій світовій війні». Це зроблено з метою вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років, а також масових штучних голодів 1921–1923 і 1946–1947 років.
Про це повідомили у Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.
У суботу, 22 листопада, о 16:00 Київ вшанує жертв голодоморів хвилиною мовчання та запаленням свічок — на центральних площах міста, біля пам’ятників жертвам Голодомору, в храмах та в Залі пам’яті Національного музею Голодомору-геноциду.
Прапор лишатиметься приспущеним упродовж дня 22 листопада на знак скорботи та пам’яті про жертв злочинів тоталітарного режиму.
Зазначимо, за антиукраїнською спрямованістю та масштабністю застосування, голод 1932-1933 років виявився найжахливішою зброєю масового знищення та соціального поневолення населення України.
Читайте детальніше: Голодомор в Україні 1932-1933 років: коли живі заздрили мертвим