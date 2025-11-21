У Києві приспустили найбільший прапор України: що відомо

Найбільший прапор України / © КМДА

У Києві приспустили найбільший прапор України, встановлений на території Меморіального комплексу «Національний музей історії України у Другій світовій війні». Це зроблено з метою вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років, а також масових штучних голодів 1921–1923 і 1946–1947 років.

Про це повідомили у Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

У суботу, 22 листопада, о 16:00 Київ вшанує жертв голодоморів хвилиною мовчання та запаленням свічок — на центральних площах міста, біля пам’ятників жертвам Голодомору, в храмах та в Залі пам’яті Національного музею Голодомору-геноциду.

Прапор лишатиметься приспущеним упродовж дня 22 листопада на знак скорботи та пам’яті про жертв злочинів тоталітарного режиму.

Зазначимо, за антиукраїнською спрямованістю та масштабністю застосування, голод 1932-1933 років виявився найжахливішою зброєю масового знищення та соціального поневолення населення України.

