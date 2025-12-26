У Києві приспустили головний прапор України: що сталося

Печерських пагорбах / © КМДА

У Києві приспустили головний прапор України черз сильні пориви вітру і хуритовину.

Про це повідомляє КМДА.

«Найбільший прапор України, встановлений на території Меморіального комплексу „Національний музей історії України у Другій світовій війні“, приспустять через прогнозоване погіршення погодних умов», — йдеться у повідомленні.

За інформацією синоптиків 26 грудня у Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с (перший рівень небезпеки, жовтий). Для збереження полотнища від пошкоджень, прапор лишиться приспущеним до покращення погодних умов.

Зазначимо, що флагшток, на якому майорить найбільший прапор України, встановлений на Печерських пагорбах. Його висота — майже 90 метрів, вага — 32 тонни, а розмір полотнища — 16 на 24 метри.

Нагадаємо, що у п’ятницю у столиці сніжить, прогнозують ожеледицю та хуртовину. Киян закликають одягатися якнайтепліше і обов’язково бути обережними на дорогах.