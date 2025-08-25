У Києві приспустили головний прапор України: що сталося

Головний прапор України / © ТСН

Через сильний вітер та дощ 25 серпня в Києві тимчасово приспустили головний державний прапор України.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація у Telegram.

«У Києві через прогнозовану вітряну погоду приспустили головний прапор України. За інформацією КО „Київзеленбуд“, прапор залишиться приспущеним до покращення погодних умов», — йдеться у повідомленні.

Головний прапор України встановлено на території Національного музею історії України у Другій світовій війні. Висота флагштока становить майже 90 метрів, вага конструкції — 32 тонни, а саме полотнище має розмір 16 на 24 метри, що робить його одним із найбільших у країні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що наступного тижня погода в Україні буде контрастною, з денними температурами від +17 до +30°С. Така рання зміна погодних умов для кінця літа є рідкістю, але не аномалією.