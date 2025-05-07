У Києві прозвучали вибухи: перебувайте в укриттях

Дрон / © ТСН.ua

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У ніч проти 7 травня 2025 року у Києві прогриміли вибухи.

Місто атакували ворожі дрони.

“По ворожих цілях в повітряному просторі столиці продовжують працювати розрахунки ППО. Ударні дрони фіксуються в різних частинах міста. Закликаємо не ігнорувати загрозу та перебувати в укриттях!”, — заявили у КМВА.

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“У Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків БпЛА на житловий будинок. На місце прямують служби. Всі деталі встановлюються”, — додав очільник Київської МВА Тимур Ткаченко.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, стало відомо, де у Києві упали уламки ракети