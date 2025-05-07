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- Київ
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У Києві прозвучали вибухи: перебувайте в укриттях
У ніч на 7 травня Київ зазнав чергової атаки ворожих дронів.
У ніч проти 7 травня 2025 року у Києві прогриміли вибухи.
Місто атакували ворожі дрони.
“По ворожих цілях в повітряному просторі столиці продовжують працювати розрахунки ППО. Ударні дрони фіксуються в різних частинах міста. Закликаємо не ігнорувати загрозу та перебувати в укриттях!”, — заявили у КМВА.
“У Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків БпЛА на житловий будинок. На місце прямують служби. Всі деталі встановлюються”, — додав очільник Київської МВА Тимур Ткаченко.
Нагадаємо, що раніше стало відомо, стало відомо, де у Києві упали уламки ракети