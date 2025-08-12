У Києві пропонують перейменувати 8 станцій метро: список нових назв

У Києві ініціюють зміну назв восьми станцій метро / © ТСН.ua/Юлія Желонкіна

Реклама

У Києві з’явилася пропозиція перейменувати одразу вісім станцій метрополітену.

Відповідна петиція вже опублікована на офіційному порталі Київської міської ради.

Серед запропонованих змін:

Реклама

«Дарниця» на «Дитячий світ» — поруч розташований однойменний великий торговельно-розважальний центр.

«Чернігівська» може стати станцією «Парк Кіото» — на честь японського парку, розташованого неподалік.

«Лісова» може змінити назву на «Броварську» — відсилання до напрямку на місто Бровари.

«Берестейська» — «Грушки», адже це історична назва місцевості.

«Мінська» може змінити назву на «Погоня» (для усунення асоціацій із Білоруссю).

«Тараса Шевченка» може змінити назву на «Подільська», щоб зменшити кількість об’єктів, названих на честь Кобзаря.

«Червоний Хутір» може стати станцією «Микільський ліс» (географічно точніша назва).

«Мостицька», що не введена в експлуатацію, — «Біличе Поле».

Станом на 12 серпня петицію підписали лише 43 людини, що, за словами автора, може призвести до її забуття.

Нагадаємо, раніше у Києві планували збудувати нову станцію метро між «Житомирською» та «Святошинською».

Також йшлося про те, що столичний метрополітен планує змінити правила перевезення собак.